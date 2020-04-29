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29.04.2020 - 10:55 | | DHA/İHA

Son dakika... Kayıp uzman çavuşun cenazesine ulaşıldı

Son dakika....  Tunceli'deki Munzur Nehri'nde eğitim amaçlı içinde bulunduğu botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarının 44'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika... Kayıp uzman çavuşun cenazesine ulaşıldı
44. günde acı haber! Cesedine ulaşıldı...
44. günde acı haber! Cesedine ulaşıldı...
44. günde acı haber! Cesedine ulaşıldı...
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş(36)  akıntıya kapılarak, kayboldu.

Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bugün yaptığı arama çalışmalarında Güneş'in cansız bedeni, Tunceli Öğretmenevi mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu.

Baraj gölünde çıkarılan Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek. 

 

 

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi.
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