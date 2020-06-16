16.06.2020 - 14:26 | | DHA/İHA
Son dakika... Kayısı toplayan 11 yaşındaki çocuğun eline demir korkuluk saplandı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Aksaray’da, komşularının bahçesindeki ağaçtan kayısı toplamak için duvara çıkan Afganistan uyruklu Sahnaz Halidi'nin sağ eline, demir korkuluk saplandı. Sahnaz'ın eline saplanan demir çubuk, hastanede çıkartıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4107 Sokak'ta meydana geldi. Sahnaz Halidi, komşusu Mehmet K.'nin evinin bahçesindeki ağaçtan kayısı toplamak için duvara çıktı.
Ancak duvardaki demir korkuluk, Halidi'nin sağ eline saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir korkuluğu duvardan kestikten sonra Halidi, hastaneye kaldırıldı.
Sahnaz'ın eline saplanan demir çubuk, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkartıldı.
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