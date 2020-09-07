Son dakika... Kaymakamlar gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, Vali olaya â€˜Pesâ€™ dedi

Sason KaymakamÄ± Abdullah Ã–zadalÄ± ile BeÅŸeri KaymakamÄ± Sinan AÅŸÃ§Ä±, haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Ã–zadalÄ±'nÄ±n Sason KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na 10 EylÃ¼l 2018'de, AÅŸÃ§Ä±'nÄ±n ise BeÅŸiri KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na 7 AÄŸustos 2019'da gÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ± bildirildi.

ÅžANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM

AkÃ§akale KaymakamÄ± Hamza Ã–zer ile merkez KarakÃ¶prÃ¼ Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Ufuk AkÄ±lâ€™Ä±n aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Daha Ã¶nce ÅžanlÄ±urfa Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Ufuk AkÄ±l, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§e kaymakamÄ± olarak atanÄ±rken, Karamanâ€™Ä±n BaÅŸyayla ilÃ§e kaymakamÄ± olarak gÃ¶rev yapan Hamza Ã–zer ise 2017 yÄ±lÄ±nda AkÃ§akale KaymakamÄ± olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±.

KaymakamlarÄ±n neden aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± konusunda ise herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.(Ä°HA)

VALÄ° MEMÄ°Åž: NEDEN GÃ–REVDEN UZAKLAÅžTIRILDIÄžINI BÄ°LÄ°YORUZ, PES DOÄžRUSU



Erzurum Valisi Okay MemiÅŸ, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda HÄ±nÄ±s, Narman ve Uzundere KaymakamlarÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Vali MemiÅŸ, "Neden gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± devlet olarak biliyoruz. Bunu sizinle paylaÅŸamam ama pes doÄŸrusu" dedi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Erzurum'da HÄ±nÄ±s KaymakamÄ± Mustafa Ä°lhan, Narman KaymakamÄ± Mustafa Serin ve Uzundere KaymakamÄ± Hakan Åžeker gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Erzurum Valisi Okay MemiÅŸ, Pandemi Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan kaymakamlarla ilgili sorusunu cevapladÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 35 civarÄ±nda kaymakamla ilgili FETÃ– soruÅŸturmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Vali MemiÅŸ, "Bizim de 3 ilÃ§emizde Narman, Uzundere HÄ±nÄ±s kaymakamlarÄ± gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bu idari bir tedbir, bu mÃ¼cadele devam ediyor. Ã–zel bir Ã§alÄ±ÅŸma. Biz istiyoruz ki hiÃ§ kimse bu tÃ¼r ÅŸeylere bulaÅŸmasÄ±n. Devletin iÃ§ine sÄ±zmÄ±ÅŸ, manevi duygularÄ±mÄ±zÄ± rencide eden bir yapÄ±lanma. Bu mÃ¼cadele sonuna kadar devam edecek. Bu devlet bÃ¼yÃ¼k bir devlet, temizlendikÃ§e gÃ¼Ã§leniyoruz. Daha iyiye gideceÄŸiz. Bu tÃ¼r operasyonlarla temizlendikÃ§e daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸiz. MÃ¼lki idare, yargÄ±da, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde, emniyet, jandarmada operasyonlar oluyor olmaya devam edecek" diye konuÅŸtu.

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GÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan kaymakamlarla ilgili henÃ¼z gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Vali MemiÅŸ, her soruÅŸturmada yeni bilgilerin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kaymakamlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±demli olduklarÄ±nÄ± ifade eden MemiÅŸ, "Ben de kesin bilgiler var ama paylaÅŸamam, soruÅŸturma devam ediyor. Neden gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz biliyoruz devlet olarak. Yani pes doÄŸrusu" diye aÃ§Ä±klamada bulundu.

TUNCELÄ°

Tunceliâ€™de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bir vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve kaymakam gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, FETÃ–/PDY ile ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda bazÄ± illerde olduÄŸu gibi Tunceli'de de gÃ¶revden iki isim alÄ±ndÄ±. GÃ¶revden alÄ±nanlarÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± A.Z. ile Mazgirt KaymakamÄ± M.T. olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

ERZÄ°NCAN

Erzincanâ€™Ä±n Ã‡ayÄ±rlÄ± ilÃ§e KaymakamÄ± Ã–mer BÃ¼yÃ¼kergene, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

31.08.2018 tarih 2018/157 nolu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile Ã‡ayÄ±rlÄ±â€™ya Kaymakam olarak atanan Ã–mer BÃ¼yÃ¼kergene, bugÃ¼n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

TÃ¼rkiye genelinde bugÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kaymakam ve bazÄ± vali yardÄ±mcÄ±larÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. KaymakamlarÄ±n neden aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± konusunda ise herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

BÄ°NGÃ–L

BingÃ¶lâ€™de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Parelel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 2 vali yardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, FETÃ–/PDY ile ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda bazÄ± illerde olduÄŸu gibi BingÃ¶l'de de gÃ¶revden iki isim alÄ±ndÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± talimatÄ±yla soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlarÄ±n vali yardÄ±mcÄ±larÄ± Y.G ile A.Ä°.B. olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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