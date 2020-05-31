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31.05.2020 - 11:12 | | DHA

Son dakika... Kayseri'de corona virüse karşı 'araçlı' düğün!

Kayseri’de, Kübra Emiroğlu Kaygın (28) ve Kemal Kaygın (30) corona virüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin otomobilleriyle katıldığı düğün ile evlendi. Çift, açık havada hazırlanan sahnede dans ederken, arkadaşları araçlarından inmeden onları izledi.

Son dakika... Kayseri'de corona virüse karşı 'araçlı' düğün!

Özel bir işletmede sevkiyat müdür yardımcısı olarak çalışan Kemal Kaygın, hayatını bir süredir görüştüğü Kübra Emiroğlu ile birleştirme kararı aldı. Melikgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan sade nikah töreniyle evlenen çift, corona virüs nedeniyle düğünü ise iptal etti. Bunun üzerine çiftin arkadaşları sürpriz bir eğlence hazırladı. Çift için, Talas ilçesindeki şehir manzaralı açık alanda özel sahne hazırlandı.

Çift, davet üzerine gittikleri alanda araçlarda hazır bekleyen arkadaşları tarafından karşılandı. Sahneye çıkan çift, müzik eşliğinde ilk danslarını yaparken, arkadaşları corona virüs tedbirleri kapsamında araçlardan inmeden onları izleyip, mutluluklarına ortak oldu.

 

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