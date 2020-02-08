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08.02.2020 - 12:31 | | İHA-AA

Son dakika... Kayseri'de otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Gelen son dakika haberine göre, Kayseri'nin Develi ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı. Yapılan açıklamada Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan tur otobüsü kar yağışının etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak devrildi.

Son dakika... Kayseri'de otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan iki tur otobüsünden Hasan Tuna (29) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı olanı, Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 43 kişi ambulanslarla ve özel araçlarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çığ tehlikesine 'kar topu' ile önlemDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, yılın 7-8 ayı kar yağışının etkisi altında olan ülkelerin çığ felaketlerini önlemek ne gibi önlemler aldığını ve 'kar topçuları'nı anlattı.
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