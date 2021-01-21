21.01.2021 - 17:06 | | DHA
Son dakika... Kayseri'de terör operasyonunda 8 kişiye gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu 5 kişi ve DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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