Son dakika... Kayseri'de terör operasyonunda 8 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu 5 kişi ve DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.