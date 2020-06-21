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21.06.2020 - 14:32 | | DHA

Son dakika... Keşan'da, 3 kişinin av tüfeğiyle yaralandığı kavgada 1 kişi tutuklandı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 3 kişinin av tüfeğiyle vurularak, yaralandığı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i, mahkemece tutuklandı, 1'i serbest, 2'si ise adli kontrolle serbest kaldı.

Son dakika... Keşan'da, 3 kişinin av tüfeğiyle yaralandığı kavgada 1 kişi tutuklandı!

Olay, Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. 700 Evler Konutları'nda yaşayan iki ailedeki kadınlar arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada F.Ü., H.C. ve S.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili V.D., M.Ü., İ.Ü. ve S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ü., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, S.K. ve İ.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı, V.D. ise tutuklandı.

 

 

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