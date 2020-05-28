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28.05.2020 - 14:23 | | DHA

Son dakika... Keşan'da bazı meydan ve caddelerde maske zorunluluğu!

Edirne’nin Keşan ilçesinde, corona virüsle mücadele kapsamında çarşı merkezindeki meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Son dakika... Keşan'da bazı meydan ve caddelerde maske zorunluluğu!

Keşan Kaymakamı Nuri Özder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde yoğunluğun olduğu İsmail Saraç, Önder, Demirciler ve İsmet İnönü caddeleri ile Alparslan Türkeş Meydanı'nda maske takma zorunluluğu kararı aldı.

Karar, Keşan Belediyesi'nin anons sistemiyle duyurulurken, polis ve zabıta ekipleri de çarşı merkezinde halkı maske takmaları konusunda uyardı.

 

 

 

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