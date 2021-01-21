Son dakika! Kıbrıs'ta şiddetli deprem

Kıbrıs'ın güneyinde saat 17.26'da bir deprem meydana geldi.

Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Pergomas kentine 7 kilometre mesafede.

Deprem, Güney Kıbrıs'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi.

Rum medyası, 'Deprem Kıbrıs'ı vurdu' başlığıyla haberi duyurdu. KKTC'de ise internet siteleri 'Sallandık' manşetleri attı.

DEPREM, DEV FAY HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, Kıbrıs'taki depremle ilgili bir açıklama yayınladı. Depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyuran AFAD, depremin derinliğini ise 55 kilometre olarak duyurdu.