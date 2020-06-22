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22.06.2020 - 10:08 | | İHA

Son dakika... Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kilis'in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Son dakika... Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti!

Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe Köyünde damda oynarken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki H.V. hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesine k-morguna kaldırılan H.V’nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

H.V.'nin oynarken evin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas ettiği ileri sürüldü.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.
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