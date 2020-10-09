Son dakika... Kırıkkale ve İzmir'de ölümler! Valilikten flaş açıklama

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 EKİM 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan (7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak (3) şüpheli şahıs 09/10/2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir.

İZMİR'DE DE ÖLÜM

İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında bazı iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.

Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

BİR DEPOYA VE BAHARATÇIYA BASKIN

İzmir'de, 1 kişinin öldüğü 17 kişinin de tedavi altına alındığı sahte içki zehirlenmelerinin ardından art arda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı baharatçılar ile depolara baskın yaptı. Sahte etil alkol sattığı belirlenen baharatçı hakkında yasal işlem başlatılırken, bir aktara ait depoda da 5'er litrelik 5 şişede sahte etil alkol ele geçirildi. Sahte etiketler bulundu. Polisin operasyonu sürüyor.