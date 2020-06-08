08.06.2020 - 09:06 | | DHA
Son dakika... Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Corona virüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaması, dün gece, Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş noktası olan yolda, kilometrelerce uzayan araç trafiği oluşturdu. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, trafik durma noktasına geldi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, yol üzerinde önlemler aldı. Polis ekipleri, trafik akışını sağlamaya çalışırken, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftasına bu sabah ile itibariyle başladık. Trafiğin önemli bir sorun olduğu Megakent İstanbul’un önemli noktaları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 27‘ye ulaştı.