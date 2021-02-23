MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı
ABONE OL
23.02.2021 - 09:20 | | DHA

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre; INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi.

Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi. Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.

Son dakika Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı, Ankarada yakalandı

Trafikte yol verme kavgası kameradaŞanlıurfa Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS 2021 ne zaman, konuları neler? LGS 2021'e kaç gün kaldı, kaç kişi girecek, sınavda kaç soru olacak, kaç dakika sürecek?

LGS 2021 ne zaman, konuları neler? LGS 2021'e kaç gün kaldı, kaç kişi girecek, sınavda kaç soru olacak, kaç dakika sürecek?

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

İllere göre korona vaka sayısı açıklandı! 15-21 Şubat koronavirüs illere göre dağılımı güncel harita...

İllere göre korona vaka sayısı açıklandı! 15-21 Şubat koronavirüs illere göre dağılımı güncel harita...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet