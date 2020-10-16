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16.10.2020 - 10:51 | | AA

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan terörist Adana'da yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan terörist Adana'da yakalandı

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı terörist Türkiye'de yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin Adana'da yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan terörist Adanada yakalandı

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