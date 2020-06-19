MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kırmızı bültenle aranan terörist Sabri Dal polis ve MİT operasyonuyla yakalandı
ABONE OL
19.06.2020 - 11:11 | | DHA

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan terörist Sabri Dal polis ve MİT operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan terörist Sabri Dal polis ve MİT operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yapılan müşterek çalışma kapsamında; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunduğu ve Irak'ın kuzeyine geçme hazırlığında olduğu belirlendi. Ekipler, dün gece düzenledikleri operasyonla terörist Dal'ı yakaladı. Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp’in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu belirlendi.

Aynı zamanda Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme', Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nce ise 'Resmi belgede sahtecilik' ve Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten öldürme' suçundan ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın meydana geldiGelen son dakika haberine göre;İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Eski Yargıtay üyesi Çetin Şen hapis cezası onandı

Son dakika... Eski Yargıtay üyesi Çetin Şen hapis cezası onandı

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Büyükada'ya gelen İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto şoku!

Büyükada'ya gelen İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto şoku!

Sıradaki Haber