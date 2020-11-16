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16.11.2020 - 13:30 | | DHA

Son dakika... Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu

Gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta Taner Ş. (32), kıskançlık nedeniyle tartıştığı öne sürülen eşi Serpil Ş.'yi (28) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Son dakika... Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu

Olay, sabah saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Iğdır'da seyyar satıcılık yapan Taner Ş., ailesiyle 2 gün önce Kahramanmaraş'taki akrabalarının yanına geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Taner Ş., kıskançlık nedeniyle eşi Serpil Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ş., yanındaki tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 çocuk annesi Serpil Ş., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eşini yaraladıktan sonra kaçan Taner Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu

Son dakika... Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu

Son dakika... Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu

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