MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son Dakika: Kızına şiddet uygulayan kadının görüntüleri Türkiye'yi salladı! Büyük tepki
ABONE OL
06.02.2021 - 11:35 | | DHA

Son Dakika: Kızına şiddet uygulayan kadının görüntüleri Türkiye'yi salladı! Büyük tepki

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Büyük tepki çeken görüntülerde, kızına şiddet uyguladığı uygulayan anne, çocuğun nefessiz kalmasına sebep oluyor. Şiddet gören çocuklar koruma altına alındı.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

MSB nefes kesen görüntüleri paylaştıMillî Savunma Bakanlığı, Twitter'dan paylaştığı videoda zor şartlarda kahraman askerlerimizin nasıl mücadele ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk'

'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk'

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Son dakika! Vaftiz töreninde 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Son dakika! Vaftiz töreninde 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet