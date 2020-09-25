Son dakika... Kobani olayları operasyonu: 82 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014 tarihlerinde barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 7 Ekim 2014'te işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014'te de devam ettiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, olaylar sırasında 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da TEM kiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kaldığı otel odasında yakalanarak gözaltına alındı.

AYHAN BİLGEN

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in İnönü Caddesi üzerinde bulunan evine gelen çok sayıda polis önce cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Bilgen için çıkarılan gözaltı ve ev arama kararına istinaden TEM ekipleri Bilgen’in evinde arama yaptı. Daha sonra Bilgen polis ekipleri nezaretinde dışarı çıkarılarak İnönü Caddesi’nde bekleyen zırhlı araca götürüldü.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kobani olayları" soruşturmasının detayları belli oldu. Şüpheliler olayların “azmettiricisi” olmakla suçlanıyor. Gözaltı kararı verilen HDP’li yöneticilerin 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara neden olan sokak eylemlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla azmettirdikleri değerlendiriliyor.

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI PAYLAŞIMLARI DOSYADA



DHA’nın edindiği bilgilere soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilerin, olay tarihinde, sosyal medyadan halkı sokağa çağıran paylaşımları ve açıklamaları tek tek dosyada toplandı.

HDP yöneticilerinin olay tarihinde sosyal medya paylaşımlarından dosyaya giren bazı örnekler şöyle:



- “…Kobane’de yaşanan katliam girişimine karşı 7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya çağırıyoruz.”



- “..Yarın geç olabilir. Bugünden başlayarak daha aktif bir şekilde herkes alanlarda olmalı ve Kobane yankılanan sesi dünyaya duyurmalıdır…”



- “…Bundan böyle her yer Kobane’dir. Kobane’deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz…”



- “…Bugün, bu akşam Kürt halkının Rojova’nın, Kobane ve özgürlük kantonlarının direnişine yakın durmayanlar, yarın bizden uzak olsun…”



-”…Kobani düşerse Ankara’da düşer. Kürtler de kendi kaderini tayin eder…”

DAĞ KADROSUNDAN İSİMLER

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.