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02.10.2020 - 00:08 | | AA

Son dakika... Kobani soruşturmasında flaş gelişme

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Son dakika... Kobani soruşturmasında flaş gelişme

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevketti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.

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