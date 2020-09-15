Son dakika! Koç ailesinden Suna Kıraç hayatını kaybetti

İş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti. Kıraç'ın vefatını Koç Holding, "Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız." ifadeleri ile duyurdu.

İş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti. Kıraç'ın vefatı, Koç Holding'ten "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun." ifadeleri ile duyuruldu.

KOÇ HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA GELDİ:

Acı Kaybımız;

Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.

Acımız çok derin.

Başımız sağ olsun.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkanımız Ali Koç’un halası Suna Kıraç’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş iş insanı Suna Kıraç’a Allah’tan rahmet; Koç ve Kıraç Ailelerine, Başkanımız Ali Koç’a ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç; 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

Uzun yıllardır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir.

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Henüz tedavisi bulunmamış ve ilerleyici bir beyin hastalığı olan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) kasların çalışmasını engelliyor, konuşma ve yutma güçlüğüne neden oluyor.

İleri aşamalarında solunum yetersizliğine yol açan hastalık, hastanın iki yıl içinde kaybedilmesine neden oluyor.

100 binde 1 görülen ALS, genellikle zayıf bünyeli insanlarda ve erkeklerde ortaya çıkıyor. Hastalık, merkezi sinir sisteminde medulla spinalis ve beyin sapı adı verilen bölgede motor hücrelerin kaybından ileri geliyor.

Bu hücrelerin kaybı kaslarda zaaf ve erimeye yol açıyor. Zihinsel fonksiyonlar bellekte bozulmaya neden olmayan ALS için son yıllarda kök hücre tedavisi yönünde tıp dünyasında önemli adımlar atılıyor.