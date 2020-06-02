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02.06.2020 - 13:12 | | AA

Son dakika... Kocaeli korku dolu anlar! 3 ev alev alev yandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birbirine bitişik 3 evde çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Son dakika... Kocaeli korku dolu anlar! 3 ev alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Çukurbağ Mahallesi Adil Çelik Sokak'ta Şehmuz Özgül'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, alt kattaki Erol Özcan'ın eviyle bitişikteki İsmail Liman'ın evine sıçradı.

İhbar sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Son dakika... Kocaeli korku dolu anlar 3 ev alev alev yandı

Yangının ardından 2 bina kullanılamaz hale gelirken, bir binanın çatısında hasar oluştu.

Öte yandan, Şehmuz Özgül'ün eşi Zübeyde Özgül'ün bahçedeki kümeste beslediği tavuğuna sarılıp evinin yanışını izlemesi kameralara yansıdı.

 

 

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