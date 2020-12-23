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23.12.2020 - 14:06 | | DHA

Son dakika... Kocaeli'de DEAŞ'ın tetikçisi ve istihbaratçısı yakalandı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde 'tetikçi' olan S.E.H. ile 'istihbaratçı' M.E.H. yakalandı.

Son dakika... Kocaeli'de DEAŞ'ın tetikçisi ve istihbaratçısı yakalandı!

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu S.E.H. ve M.E.H., gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgularında terör örgütü faaliyetlerine katıldıklarını itiraf etti. S.E.H.’nin, örgüt mensuplarına silah eğitimi verdiği ve örgütün belirlediği, infaz edilecek kişileri infaz eden 'tetikçi' olarak görev yaptığı ortaya çıktı. M.E.H.’nin ise terör örgütünün sözde 'istihbarat birimi'nde görevli olduğu, topladığı bilgiler kapsamında 'hain' gördüklerini örgüte bildirdiği ve bu kişilerin infaz edildiği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.E.H. ve M.E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

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