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18.01.2021 - 14:51 | | DHA

Son dakika! Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktordan acı haber

Gelen bir son dakika haberine göre; Kocaeli'nde kayıp olarak aranan Doktor Uğur Tolun, hayatını kaybetmiş olarak bulundu. İşte detaylar...

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu.

Uğur Tolun’a ait aracın, Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.

Son dakika Kocaelide kayıp olarak aranan doktordan acı haber

 

    Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktordan acı haberKocaeli'nde kayıp olarak aranan Doktor Uğur Tolun, hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
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