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21.01.2021 - 10:42 | | DHA

Son dakika... Kocaeli'de otelde şoke eden olay! 96 televizyon çaldı

Olay Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir otelde yaşandı. Eski çalışanın otelden 96 televizyon çaldığı iddiası sonrası harekete geçildi. Gelen son dakika haberine göre; R.Ç. ve İ.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Son dakika... Kocaeli'de otelde şoke eden olay! 96 televizyon çaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki bir otelden 96 televizyon çaldığı öne sürülen R.Ç. ve İ.G., yakalanıp gözaltına alındı. Otelin eski güvenlik görevlisi olduğu belirlenen R.Ç tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

İlçenin turistik Kerpe bölgesinde bulunan bir otelden 96 adet LCD televizyon çalındı. Jandarmanın yaptığı incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.Ç. ve İ.G. olduğu belirlendi. Ekipler, 2 şüpheliyi çalınan televizyonlar ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otelin eski güvenlik görevlisi olduğu belirlenen R.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.G. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Televizyonlar ise otel sahibi T.A.'ya teslim edildi.

Son dakika... Kocaelide otelde şoke eden olay 96 televizyon çaldı

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