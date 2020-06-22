22.06.2020 - 10:10 | | İHA
Son dakika... Kocaeli'nde seyir halindeki otomobilin camında tehlikeli yolculuk!
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobilin camından dışarı sarkarak yolculuk yapan bir vatandaş, ölüme davetiye çıkarttı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, dün Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Camidüzü Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir vatandaş otomobilin camından sarkan bir vatandaş, ölüme davetiye çıkarttı. Otomobilin cam kısmına oturan vatandaş, aracın tavan kısmında tutunarak kendisini korumaya çalıştı.
Dakikalarca aracın camından sarkarak yolculuk yapan vatandaşı gören diğer sürücüler duruma tepki göstererek o anları cep telefonları ile görüntülendi. Camdan sarkan vatandaşın ise bir süre sonra tekrar aracın içine girdiği öğrenildi.
Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.