Son dakika... Kocaeli'nde seyir halindeki otomobilin camında tehlikeli yolculuk!

Olay, dün Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Camidüzü Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir vatandaş otomobilin camından sarkan bir vatandaş, ölüme davetiye çıkarttı. Otomobilin cam kısmına oturan vatandaş, aracın tavan kısmında tutunarak kendisini korumaya çalıştı.

Dakikalarca aracın camından sarkarak yolculuk yapan vatandaşı gören diğer sürücüler duruma tepki göstererek o anları cep telefonları ile görüntülendi. Camdan sarkan vatandaşın ise bir süre sonra tekrar aracın içine girdiği öğrenildi.