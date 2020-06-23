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23.06.2020 - 10:19 | | DHA

Son dakika! 'Kocam sapıyla vurmaya başlayınca...' Adana'da korkunç olay!

Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş (32), tutuklandı. Karakuş, ifadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" dedi.

Son dakika! 'Kocam sapıyla vurmaya başlayınca...' Adana'da korkunç olay!

Olay, 19 Haziran günü saat 21.15 sıralarında, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş ile eşi Venera Karakuş, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Kadın da boşanmaya karar vererek, başka eve taşındı. Ancak Mehmet Karakuş, boşanmak istemedi. Olay günü Mehmet Karakuş, Venera Karakuş'un evine geldi. Çıkan tartışmada, çift birbirlerini bıçakladı.

Eve gelen apartman sakinleri, yaralı kadını otomobille özel hastaneye götürdü. Gelen sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakuş’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'KOCAM KENDİ KENDİNİ YARALADI’

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Venera Karakuş, polisteki ifadesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu için ayrı yaşadıklarını, buna rağmen eşinin akşam saatlerinde evine gizlice girip kendisini beklediğini öne sürerek, “Eve geldiğimde karşıma çıktı. Tartışma üzerine eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağın sapıyla kafama defalarca vurdu. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Komşular gelince polise ve ambulansa haber vermişler. Eşimi ben öldürmedim. O kendi kendini yaraladı" dedi.

TUTUKLANDI

Gözünde morluk, dirseklerinde yara olduğu görülen Venera Karakuş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Tarsus Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

 

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