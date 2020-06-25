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25.06.2020 - 09:47 | | AA

Son dakika... Konya'da 2 mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi... Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahallede, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son dakika... Konya'da 2 mahalle karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yelmez ile Kalınağıl mahallelerinde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine 2 mahalle de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar, belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.

 

Corona'ya rest çektiler! "Corona olacaksak, vatanımızda olalım"Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule’den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan akın akın gelmeye devam eden Türkler, coronaya adeta resti çekerek, “Corona olacaksak vatanımızda olalım” dediler.
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