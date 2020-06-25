Son dakika... Konya'da 2 mahalle karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yelmez ile Kalınağıl mahallelerinde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine 2 mahalle de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar, belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.