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09.08.2020 - 14:24 | | DHA/AA

Son dakika... Konya'da doğal gaz patlaması! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Gelen bir son dakika haberine göre, Konya'da, bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Öte yandan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.

Son dakika... Konya'da doğal gaz patlaması! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası fenalaşan iki kişiye sağlık ekibince müdahalede bulunuldu. Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

"ŞU ANDA ÖLÜ VEYA YARALI GÖZÜKMÜYOR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada,  patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarının  tedbir amaçlı kapatıldığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor. İnşallah olmaz. Binanın içi  boşaltılıyor. Halen ne olduğu tam anlaşılamadı ama doğal gaz kaynaklı bir sıkışma  ve patlama olduğu düşünülüyor. Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama  oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görülmüyor.  Gerekli tedbirler alındı.

Binanın üst katlarında bir hasar görünmüyor ancak yandaki ve çevredeki  iş yerlerinin camları patladı."

 

 

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