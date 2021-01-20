MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Konya'da iki TIR çarpıştı! Olay yerinde öldü
ABONE OL
20.01.2021 - 16:06 | | DHA

Son dakika... Konya'da iki TIR çarpıştı! Olay yerinde öldü

Olay Konya'da yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; pancar küspesi yük TIR'a arkadan çarpan bir başka TIR'ın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Ortaya çıkan görüntüler ise kan dondurdu.

Son dakika... Konya'da iki TIR çarpıştı! Olay yerinde öldü
Konya'daki TIR'ların kazasından feci görüntüler
Konya'daki TIR'ların kazasından feci görüntüler
Konya'daki TIR'ların kazasından feci görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Orhan Gündüz yönetimindeki 27 R 3854 plakalı iplik yüklü TIR, Turgay Kale'nin (35) kullandığı 42 YT 920 plakalı pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Ön kısmı hurdaya dönen TIR'ın şoförü Orhan Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyorAntalya’da bulunan alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başladı. Balıklardan alınan havyarlar kuluçkaya yatırıldı. Yılda ortalama bir milyon 500 bin ile 2 milyon adet alabalık üretimi gerçekleştirilen alabalık çiftliğinde, alabalıkların sağımı ve yumurta dölleme işlemi el masajıyla yapılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK memur alımı başvurusu bitti mi 2021? KYK 500 memur alımı şartları ve kontenjanları neler?

KYK memur alımı başvurusu bitti mi 2021? KYK 500 memur alımı şartları ve kontenjanları neler?

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Sınav yerleri ne zaman güncellenebilecek? İşte ALES, YÖKDİL sınav merkezleri güncelleme tarihi...

Sınav yerleri ne zaman güncellenebilecek? İşte ALES, YÖKDİL sınav merkezleri güncelleme tarihi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet