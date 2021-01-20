20.01.2021 - 16:06 | | DHA
Son dakika... Konya'da iki TIR çarpıştı! Olay yerinde öldü
Olay Konya'da yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; pancar küspesi yük TIR'a arkadan çarpan bir başka TIR'ın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Ortaya çıkan görüntüler ise kan dondurdu.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Orhan Gündüz yönetimindeki 27 R 3854 plakalı iplik yüklü TIR, Turgay Kale'nin (35) kullandığı 42 YT 920 plakalı pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Ön kısmı hurdaya dönen TIR'ın şoförü Orhan Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyorAntalya’da bulunan alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başladı. Balıklardan alınan havyarlar kuluçkaya yatırıldı. Yılda ortalama bir milyon 500 bin ile 2 milyon adet alabalık üretimi gerçekleştirilen alabalık çiftliğinde, alabalıkların sağımı ve yumurta dölleme işlemi el masajıyla yapılıyor.