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28.01.2021 - 10:22 | | DHA

Son dakika! Konya'da korkunç yangın... Anneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Konya'da müstakil evde çıkan yangında, bir anne ve oğlu mahsur kaldı. Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri tek katlı evden çocuğu kurtarırken, annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika! Konya'da korkunç yangın... Anneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yangın, saat 09.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki tek katlı müstakil evde belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, Hülya Yürür ve oğlu Okay Yürür'ün evde olduğu tespit edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla Okay kurtarıldı. Çocuğun sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldı.

Annesi Hülya Yürür'ün kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika Konyada korkunç yangın... Anneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

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