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29.09.2020 - 14:32 |

Son dakika! Konya'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Konya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Konya'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 14.22'de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliğinin ise 7.03 olarak açıklandı.

Son dakika Konyada korkutan deprem

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