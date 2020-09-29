29.09.2020 - 14:32 |
Son dakika! Konya'da korkutan deprem
Gelen bir son dakika haberine göre; Konya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 14.22'de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliğinin ise 7.03 olarak açıklandı.
Yolcu minibüsünde hem maskesini takmadı, hem de alkol aldı!Antalya’da şehiriçi yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde alkol aldı. Cep telefonuyla açtığı bir videoyu alkol alarak izlemeye devam eden yolcunun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.