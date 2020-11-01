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01.11.2020 - 11:20 |

Son dakika... Konya’da vahşet! Başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı

Gelen son dakika haberine göre; Konya’nın Bozkır ilçesinde başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulunan 56 yaşındaki Mustafa Sömek’in katil zanlısı 41 yaşındaki Mücahit Minaz ticari taksiyle kaçarken yakalandı.

Son dakika... Konya’da vahşet! Başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı

Konya'nın Bozkır ilçesinde başı ve cinsel organı kesilmiş halde bir ceset bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Mustafa Sömek'e ait olduğu öğrenilirken polisin başlattığı araştırma sonucunda katil zanlısı Mücahit Minaz ticari taksiyle Yalıhüyük'te polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

KESTİĞİ BAŞI OKUL BAHÇESİNE ATTI

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan bir lisenin yanında başı kesik bir ceset bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin Mustafa Sömek'e ait olduğunu ve başı ile cinsel organının kesilmiş olduğunu gördü.

TİCARİ TAKSİYLE KAÇTI, POLİSTEN KAÇAMADI!

Sömek'in kesilen başı ise lisenin bahçesinde bulundu. Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bölgeye giderek çalışma başlattı. Olayı Mücahit Minaz'ın işlediğini tespit eden ekipler, şüphelinin ticari taksiyle olay yerinden kaçtığını öğrendi.

Minaz'ın kaçış istikametine göre çalışma başlatan polis, Minaz'ı Yalıhüyük ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şizofren olduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü öğrenilen Mücahit Minaz'ın, Sömek'in yolda yürüdüğü sırada arkadan gelerek önce başını daha sonrada cinsel organını kestiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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