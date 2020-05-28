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28.05.2020 - 10:29 | | DHA

Son dakika... Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti!

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, iş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.

Son dakika... Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti!

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Süt ürünleri firması sahibi olan iş adamı Mustafa Akbel'in kullandığı 34 GP 9577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Akbel, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbel, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Akbel’in cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 

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