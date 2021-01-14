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14.01.2021 - 14:19 |

Son dakika haberi! Koronavirüs aşısında öncelik listesi güncellendi

Gelen bir son dakika açıklamasına göre; Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

Son dakika haberi! Koronavirüs aşısında öncelik listesi güncellendi

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

Son dakika haberi Koronavirüs aşısında öncelik listesi güncellendi

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