MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakımda
ABONE OL
31.08.2020 - 01:17 | | DHA

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakımda

Ajanslara düşen son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakımda

 

TEMEL KOTİL YOĞUN BAKIMA ALINDI

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

Kars'ta aileler arasında dehşetKars'ın Sarıkamış ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakımda

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakımda

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

30 saniye içinde kurtuldular! Otomobil restorana girdi

30 saniye içinde kurtuldular! Otomobil restorana girdi

Sıradaki Haber