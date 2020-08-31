31.08.2020 - 01:17 | | DHA
Son dakika: Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakımda
Ajanslara düşen son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in yoğun bakıma alındığı açıklandı.
TEMEL KOTİL YOĞUN BAKIMA ALINDI
TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.