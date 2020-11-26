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26.11.2020 - 20:22 |

Son dakika: Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Bakan Koca 'artıyor' diyerek duyurdu

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 876 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

Bugün 174 kişinin hayatını kaybetmesi ile mart ayından bugüne kadar vefat eden hastada en yüksek sayı görülmüş oldu.

Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868'e ulaştı. Hasta sayısı 474 bin 606, vefat sayısı 13 bin 14, ağır hasta sayısı 4 bin 711, aktif hasta sayısı 72 bin 821 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz."


Son dakika: Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor Bakan Koca artıyor diyerek duyurdu



TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

25 Kasım'da 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısı bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor Bakan Koca artıyor diyerek duyurdu


24 Kasım koronavirüs tablosuna göre 162.231 test yapılırken 7.381 yeni hasta sayısı açıklandı. 161 kişi bugün açıklanan tabloya göre hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 3.678 kişi olarak açıklandı

Son dakika: Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor Bakan Koca artıyor diyerek duyurdu


Türkiye'de 23 Kasım'da 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika: Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor Bakan Koca artıyor diyerek duyurdu


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