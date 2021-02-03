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03.02.2021 - 20:31 | | AA

Son dakika: Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber! Bakanlık kritik tabloyu paylaştı...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son paylaşılan tabloda can kayıplarının azaldığı gözükürken vaka sayısındaki artış ise dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79, vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1523 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Son dakika: Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber Bakanlık kritik tabloyu paylaştı...


TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Son dakika: Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber Bakanlık kritik tabloyu paylaştı...


Son dakika: Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber Bakanlık kritik tabloyu paylaştı...


Son dakika: Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber Bakanlık kritik tabloyu paylaştı...



Ergene Nehri taştıEdirne'de aşırı yağışlar ve karların erimesiyle 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinde taşarak, tarım alanlarını sular altında bıraktı. Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, çeltik arazisinin sular altında kaldığını belirterek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine geldi" dedi.
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