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27.01.2021 - 21:19 |

Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1765 oldu, 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 675 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, vefat sayısı 25 bin 476, ağır hasta sayısı 1765 oldu.

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