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04.08.2020 - 10:59 | | İHA

Son dakika... Kozluk’ta 11 ev karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Batman'ın Kozluk ilçesinde 11 ev, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika... Kozluk’ta 11 ev karantinaya alındı!

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Bekirhan beldesinde 2, Konaklı köyünde 2, Samanyolu köyünde 1, Koçaklar köyünde 1, Arıkaya köyünde 1 ve ilçe merkezine bağlı 4 adreste korona virüs vakası görülmesi üzerine kontrol amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde belirtilen adreslerde korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir" denildi.

 

 

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