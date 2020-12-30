30.12.2020 - 11:39 | | AA
Son dakika... Kritik davada karar! 92 sanığa ceza yağdı
Gelen son dakika haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.
Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika! Mehmet Uçum: Bir dizi reform gündeme gelecekCumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2021 yılının önemli gündem başlıklarının reformlar olduğunu söyledi. Yargı reformu, insan hakları eylem planı ve Meclis içtüzüğünün önemli reform adımları olacağına dikkat çekti. CNN TÜRK'e konuşan Mehmet Uçum reformlara ilişkin kırmızı çizgileri de açıkladı.