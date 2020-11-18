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18.11.2020 - 09:17 | | DHA, AA

Son dakika... Kritik FETÖ operasyonunda 21 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre; FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 48 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Son dakika... Kritik FETÖ operasyonunda 21 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 Kasım'da 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüphelilerden 57'si etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık ifadeleri yeterli görülmeyen 9 şüpheli ile birlikte toplam 21 şüpheli tutuklama istemiyle, 48 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği de yapılan sorgunun ardından 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

 

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