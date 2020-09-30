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30.09.2020 - 09:38 | | İHA

Son dakika... Kritik toplantı bugün! Açıklama yapacak

Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak.

Son dakika... Kritik toplantı bugün! Açıklama yapacak

Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.
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