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10.06.2020 - 16:28 | | DHA

Son dakika: Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü

Son dakika haberi... Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü kahverengiye büründü. Daha öncede toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölün rengi çevre sakinlerini tedirgin etti. Kahverengiye bürünen göl havadan da fotoğraflandı.

Son dakika: Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü

Mahalle sakini Orhan Azak "Yıllardır buraya geliyorum. İlk defa böyle bir kızarıklık görüyorum. Normalde çok berrak bir suyu vardı. Bir koku da var. Daha önce koku da yoktu. 3 aydır ilk defa geliyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum" dedi.

Mahalle sakini Haşim Dursun ise "Uzun zamandır burada oturuyorum. Gölü ilk kez böyle görüyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Suyu baya değişti. Corona virüs nedeniyle 2 aydır evden çıkmadım. Sonra buraya geldiğim de gölün renginin değiştiğini gördüm. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Kimse bu gölün neden böyle olduğunu bilmiyor" diye konuştu.

Veysel Kahraman de "Çocukluğumuz bizim bu gölde geçti. Burayı çok iyi bilirim. Ama yaklaşık on gündür bu şekilde. Bugün yine iyi daha önce simsiyahtı. Pırıl pırıl olduğu zamanlar oluyor. Her gün buraya yürüyüşe geliyorum. Son on gündür bu şekilde" dedi.

Son dakika: Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü

Son dakika: Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü

 

 

 

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