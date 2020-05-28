Son dakika... Kullandığı traktör devrildi, 4 yaşındaki kardeşi öldü!

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, sabah erken saatlerde tarlaya gitmek için kardeşi A.M.K. (4) ile diğer kardeşi M.K.’yi (8) yanına alan 15 yaşındaki R.K., 20 NA 687 plakalı traktör ile yola çıktı. Bir süre sonra traktör Bayıralan Mahallesinde virajı alamayarak yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı devrildi.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 4 yaşındaki A.M.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan diğer kardeş M.K.’yi de ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü R.K. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
Rihanna, Messi, Pele, Ronaldo... Bu kümeste servet yatıyorAntalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor. 14 senedir güvercinlerle ilgilenen Altınoluk klimalı özel kümeste gözü gibi baktığı güvercinleri için "korona virüsün aşısı bulunur ama güvercin bağımlılığının aşısı yok. Günde 2-3 defa işimi bırakım kümese gelerek aynı saatte beslemelerini yapıyorum" dedi.