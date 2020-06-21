TavÅŸanlÄ±Â KaymakamÄ± YÃ¼ksel Kara, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tepecik beldesinde 6 binada yaÅŸayan 9 kiÅŸide Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Kovid-19'un kÄ±z isteme merasimi nedeniyle toplanan kiÅŸiler arasÄ±nda yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸini belirten Kara, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Manisa'dan bir aile, kÄ±z istemek iÃ§in Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiÅŸ. KÄ±z isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmÄ±ÅŸ ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiÅŸ. Bir sÃ¼re sonra aileden bazÄ± kiÅŸilerde Kovid-19 belirtileri gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ filyasyon ekipleri hemen Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Bunun neticesinde Ä°lÃ§eÂ HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu olarak vaka sayÄ±larÄ±nda meydana gelen artÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek, sÃ¼reÄŸen hale gelmesini engellemek iÃ§in birbiriyle akraba olan bu kiÅŸilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± binalarÄ± tespit ederek karantinaya aldÄ±k."Â Â

Kara, 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼recinde bu ailelerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n Vefa Destek GruplarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â

Ã–te yandan, karantinaya alÄ±nan binalarÄ±n Ã¶nÃ¼nde Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri Ã¶nlem aldÄ±.