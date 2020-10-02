02.10.2020 - 16:16 | | DHA
Son dakika... Leyla Aydemir davasında karar!
Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz yargılanan 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.
Detaylar geliyor...
Evini bastıkları Seher'i yangın merdiveninde öldürdülerMersin'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi. Saldırgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kişi, kaçtıkları Adana'da yakalandı.