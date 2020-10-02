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02.10.2020 - 16:16 | | DHA

Son dakika... Leyla Aydemir davasında karar!

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.

Son dakika... Leyla Aydemir davasında karar!

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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