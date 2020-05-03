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03.05.2020 - 12:01 | | AA

Son dakika... Lüks rezidansın otoparkında yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre, Pendik'deki bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika... Lüks rezidansın otoparkında yangın!

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Sümbül  Sokak'ta içerisinde konut ve iş yerlerinin olduğu bir sitenin kapalı otoparkında  henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, polisler de  yoğun duman nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları tahliye etti.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında, otoparktaki  2 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı arabalarda hasar oluştu.

 

 

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