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18.01.2021 - 17:06 | | AA

Son dakika! Mahkeme "Fuat Avni" kararını açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre; FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında 2 sanık müebbet, 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan, "Fuat Avni" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika! Mahkeme "Fuat Avni" kararını açıkladı

Detaylar birazdan...

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
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