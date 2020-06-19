Son dakika... Mahkeme Murat Övüç’ün savunmasını istedi!

Son dakika haberine göre, Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Büyük tepki gören Kardashian’a bir tepki gösteren de sosyal medya fenomeni Murat Övüç olmuştu. Övüç instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun'' demişti.

1,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Övüç hakkında “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, Övünç'ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verdi. Sanık Övünç ile dosyanın ermeni vatandaşı olan müştekisine tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak iletmesini istedi. Tarafların yazılı beyan ve savunmalarının mahkemeye ulaşmasının ardından, mahkemenin dosyadaki delil durumu ve savunma içeriklerine göre duruşma yapmaksızın karar vereceği öğrenildi. Verilecek olan karara itiraz edilmesi halinde ise normal yargılama usulüne geçileceği bildirildi.