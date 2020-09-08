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08.09.2020 - 14:04 |

Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Gelen son dakika haberine göre; Malatya'da saat 13.44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 13.44'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.

Son dakika... Malatyada deprem Çevre illerden de hissedildi

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık” dedi.

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