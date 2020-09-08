Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 13.44'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık” dedi.